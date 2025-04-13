Минобороны РФ отчиталось, что российские ПВО сбили украинский F-16. Власти Украины сообщали о гибели летчика такого истребителя

Министерство обороны России сообщило в ежедневной военной сводке за 13 апреля, что российские военные сбили украинский истребитель F-16.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет F-16 воздушных сил Украины, восемь управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 207 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Когда и где именно был сбит F-16, ведомство не уточнило.

Воздушные силы ВСУ накануне сообщали, что украинский летчик, капитан Павел Иванов погиб 12 апреля во время выполнения боевого задания на истребителе F-16. Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил Иванову звание Героя Украины.

Источник «Украинской службы Би-би-си» также говорил, что самолет Иванова могла сбить российская ракета. «В целом по самолету россияне выпустили три ракеты. Это была либо управляемая зенитная ракета из наземного комплекса С-400, либо ракета класса „воздух-воздух“ Р-37», — сказал собеседник «Би-би-си» в украинской власти.

При этом он исключал версию о том, что самолет сбили украинские военные «дружественным огнем». По его словам, в той зоне, где выполнял задачи Иванов, не могло быть работы украинских систем ПВО.

Украина получила F-16 в начале августа 2024 года. В том же месяце Украина потеряла первый истребитель — 26 августа самолет потерпел крушение во время массированного удара ВС РФ. Летчик Алексей Месь погиб.

В Генштабе ВСУ заявили, что крушение произошло «во время отражения российского ракетного удара по территории Украины». Следствие рассматривало несколько возможных версий: «дружественный огонь» своих ПВО, техническая неисправность и ошибка пилота. Источник The Wall Street Journal называл причиной крушения ошибку пилота.

Владимир Зеленский посмертно присвоил Алексею Месю звание Героя Украины.

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