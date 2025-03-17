Летчику ВСУ Алексею Месю, погибшему при крушении истребителя F-16, присвоили звание Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом присвоил звание Героя Украины посмертно летчику Алексею Месю, который погиб в августе 2024 года. Указ опубликован на сайте офиса президента Украины 17 марта. Месю также вручили орден «Золотая Звезда».

В документе говорится, что летчика отметили «за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу».

Алексей Месь — летчик ВСУ с позывным «Мунфиш». Вскоре после начала полномасштабной российско-украинской войны Месь и его друг, летчик Андрей Пильщиков (позывной «Джус», погиб в 2023 году) встречались в Вашингтоне с американскими сенаторами и призывали власти США разрешить поставки F-16 в Украину.

Алексей Месь погиб 26 августа 2024 года при крушении истребителя F-16. Это стало первой потерей истребителя такого типа для ВСУ. В Генштабе украинской армии говорили, что крушение произошло «во время отражения российского ракетного удара по территории Украины». Украинские следователи рассматривали несколько возможных версий: «дружественный огонь» своих ПВО, техническая неисправность и ошибка пилота. Источник The Wall Street Journal называл причиной крушения ошибку пилота.

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