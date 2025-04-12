В Украине в бою погиб летчик F-16 Павел Иванов

Украинский летчик, капитан Павел Иванов погиб во время выполнения боевого задания на истребителе F-16, сообщили Воздушные силы ВСУ. Летчику было 26 лет.

В ВСУ рассказали, что Иванов погиб в бою 12 апреля. «Все обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией, которая уже начала свою работу», — добавили в Воздушных силах.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье погибшего летчика. «Были необходимы доклады военных по этой боевой ситуации. Выясняем все обстоятельства», — сказал Зеленский.

Власти Украины не уточнили, потерян ли истребитель F-16, которым управлял летчик.

Вооруженные силы Украины потеряли первый истребитель F-16 во время боя 26 августа 2024 года. При крушении самолета погиб летчик ВСУ Алексей Месь с позывным «Мунфиш». В Генштабе украинской армии заявили, что крушение произошло «во время отражения российского ракетного удара по территории Украины». Украинские следователи рассматривали несколько возможных версий: «дружественный огонь» своих ПВО, техническая неисправность и ошибка пилота. Источник The Wall Street Journal называл причиной крушения ошибку пилота.

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