Власти Латвии лишили гражданства бывшего полицейского, которого называли причастным к организации нападения на Леонида Волкова

Управление по делам гражданства и миграции Латвии лишило гражданства страны бывшего сотрудника Государственной полиции Дмитрия Челебия, которого местные СМИ назвали причастным к организации нападения на Леонида Волкова в Вильнюсе.

Инициатором лишения Челебия гражданства стала Служба государственной безопасности Латвии. Как заявили в ведомстве, такое решение было принято после информации о том, что, помимо латвийского, бывший полицейский получил гражданство России. Закон в Латвии запрещает двойное гражданство с РФ.

На Леонида Волкова напали рядом с его домом в Вильнюсе в марте 2024 года. В сентябре Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, в котором утверждается, что бывший топ-менеджер ЮКОСа Леонид Невзлин заказал покушение на Волкова, а также причастен к организации нападений на директора ФБК Ивана Жданова в Женеве и жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Аргентине. Невзлин обвинения отверг.

На следующий день после выхода расследования в Польше был задержан юрист Анатолий Блинов. Именно ему, по данным ФБК, Невзлин поручил организовать нападение на Волкова. Сейчас Блинов находится под арестом в рамках расследования нападений на Волкова и других российских оппозиционеров за рубежом. Всего по делу проходят восемь человек.

Латвийская газета Diena сообщала, что у Блинова был помощник в Риге — бывший сотрудник Госполиции Латвии Дмитрий Челебий. Издание назвало его «серым банкиром» и «решальщиком» со связями в ФСБ.

По данным «Медузы», за несколько месяцев до выхода расследования ФБК Челебий связался с одним из сотрудников благотворительного фонда бизнесмена Петра Авена Aven Foundation и организовал ему встречу с Блиновым. На встрече юрист предложил сотрудникам Авена купить информацию об организации нападения на Волкова и Петрачкову, но представитель фонда отказался.