Минфин РФ предложил провести «большую приватизацию»

Министерство финансов РФ подготовит предложения по «большой приватизации», сообщил глава ведомства Антон Силуанов 18 марта.

«У нас будет предложение по „большой приватизации“. На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня в 2025 году. Предстоит утвердить новые стратегии развития госкомпаний, чтобы повысить их вовлечение в достижение национальных целей», — сказал Силуанов (цитата по ТАСС).

По его словам, министерство считает нужным активизировать приватизацию государственного имущества, в том числе полученного по судебным решениям, пишет «Интерфакс».

Минфин дополнил 59 позициями перечень федерального имущества для приватизации на плановый период 2025-2027 годах, сообщило Росимущество в своем телеграм-канале. Новые лоты состоят из 103 объектов, среди них — движимое имущество, здания, помещения и земельные участки. Проведение торгов запланировано во втором квартале 2025 года.

Генпрокуратура РФ в 2024-2025 подала несколько исков об изъятии активов ряда российских компаний. Суды в России национализировали производителя макаронных изделий «Макфа», предприятия Челябинского электрометаллургического комбината, Соликамский магниевый завод. Также Генпрокуратура добивается национализации аэропорта Домодедово.

Президент РФ Владимир Путин заявил в апреле 2024 года, что изъятие бизнеса в государственную собственность — это не «пересмотр приватизации», поскольку иски прокуратуры касаются собственников, чьи действия или бездействия «наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам».

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