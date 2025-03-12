Балет Кирилла Серебренникова «Нуреев» возродят в Берлине. В Москве его сняли с репертуара Большого театра из-за закона об «ЛГБТ-пропаганде»

Балет «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова будет возрожден на сцене Немецкой оперы в Берлине. Премьера постановки в исполнении труппы Государственного балета Берлина состоится 21 марта 2026 года, сообщает издание BZ.

«Мы — первая компания, которая представит эту постановку на Западе», — заявил художественный руководитель Государственного балета Кристиан Шпук, анонсируя премьеру.

Балет «Нуреев» впервые был поставлен Кириллом Серебренниковым вместе с хореографом Юрием Посоховым и композитором Ильей Демуцким в Большом театре в Москве в 2017 году. Постановка рассказывает о жизни танцовщика Рудольфа Нуреева, который в 1961 году не вернулся в СССР с зарубежных гастролей. Как писали СМИ, в 2017-м премьеру балета переносили по прямому распоряжению тогдашнего министра культуры РФ Владимира Мединского, который усмотрел в спектакле «гей-пропаганду». Сам Мединский это отрицал.

После начала полномасштабной российско-украинской войны в 2022 году Большой театр начал отменять показы «Нуреева» и убирать упоминания Серебренникова с афиш балета. В российском Минкульте тогда говорили, что с афиш культурных учреждений «абсолютно логично» исчезают имена деятелей, которые «отказались от России» в сегодняшнее «непростое время». Серебренников после вторжения РФ в Украину уехал из страны и занял антивоенную позицию.

В апреле 2023 года тогдашний гендиректор Большого театра Владимир Урин объявил, что балет «Нуреев» снят с репертуара из-за закона об . Тогда же Серебренников пообещал, что балет «будет жить, на свободе».

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