Сергей Карпухин / Reuters / Scanpix / LETA

Режиссер Кирилл Серебренников в серии постов в телеграме прокомментировал решение Большого театра убрать из репертуара балет о великом танцовщике Рудольфе Нурееве, который в 1961 году не вернулся в СССР с зарубежных гастролей. Директор театра Владимир Урин объяснял, что постановку отменили из-за , «где абсолютно однозначно обговорены вопросы, связанные с вопросами пропаганды нетрадиционных ценностей». Кирилл Серебренников считает, что «силовики от культуры» закрыли балет, чтобы показать обществу готовность применять «очередной антиЛГБТ+ закон». «Медуза» публикует заявление Серебренникова.

Балет «НУРЕЕВ» отменяли и закрывали несколько раз. Первая попытка была в , потом по разным поводам — еще и еще. Авторские права театра на балет кончились еще в 2022 году, но все равно — опять в новостях. «Закрыли».

Сам главный персонаж этой истории ну совсем против всего, что стало происходить в стране, он совершенно неуместен: талант, гей, самый успешный «беглец» из угрюмого совка, который вопреки прогнозам не «сдох под забором», а стал мировой ярчайшей Звездой. своим прыжком к свободе показал не только, что такой ВЫБОР возможен, но он бывает и единственно возможен для сохранения себя и для плодотворной творческой жизни.

Он был «предателем» для всех этих хунвэйбинов от культуры, для стукачей, для пропагандистов и для активистов из СССР, а для своих товарищей и коллег, которые не смогли совершить этот прыжок, объектом зависти и поводом для грустных мыслей о своей собственной судьбе (об этом рассказала потрясающая Алла Осипенко в том письме, которое звучит в спектакле).

Очередная отмена балета «НУРЕЕВ», заказанного, к слову, самим театром и Владимиром Уриным к юбилею Руди, скорее всего нужна всяким силовикам от культуры, чтобы продемонстрировать обществу решимость применить очередной антиЛГБТ+ закон.

Теперь прецедент есть. Все ясно. Плохо другое. Готовность деятелей культуры и руководителей театров отменять спектакли, стирать фамилии актеров и режиссеров, вешать плашки «иноагентов», на мой взгляд, объясняется «выученной беспомощностью» и напоминает самое плохое, что было в истории. Треугольники, звезды, номера… Нормализация кошмара, согласие выполнять преступные приказы, преступные хоть и только против искусства, культуры, а не против человечества, но все равно — преступные…

Ну и напоследок — не стоит горевать и оплакивать этот важный для всех нас спектакль. «НУРЕЕВ» будет жить. На свободе. Следите за новостями.

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