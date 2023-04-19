Балет Кирилла Серебренникова «Нуреев» сняли с репертуара Большого театра из-за закона об «ЛГБТ-пропаганде»

Большой театр снял с репертуара балет «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом сообщил гендиректор театра Владимир Урин, передает ТАСС. Он заявил, что такое решение было принято из-за нового закона об .

«Спектакль „Нуреев“ снят с репертуара в связи с подписанным законом, <…> где абсолютно однозначно обговорены вопросы, связанные с вопросами пропаганды нетрадиционных ценностей», — цитирует его агентство.

По его мнению, этот спектакль подпадает под действие закона. «Поэтому, естественно совершенно, как только закон был подписан, театром было принято решение этот спектакль с репертуара театра снять», — заключил Урин.

В мае 2022 года Большой театр отменял показы балета «Нуреев». На сайте театра также убрали упоминание о том, что постановщик спектакля — Кирилл Серебренников. В Минкультуры РФ говорили, что с афиш культурных учреждений «абсолютно логично» исчезают имена деятелей, которые «отказались от России» в сегодняшнее «непростое время».

ТАСС со ссылкой на источник писал, что премьеру «Нуреева» в Большом театре в 2017 году перенесли по прямому распоряжению Владимира Мединского, который тогда занимал пост министра культуры. По словам собеседника агентства, Мединский обнаружил в спектакле «гей-пропаганду». Сам министр это отрицал.

Читайте также

До сих пор не знаете, что такое «ЛГБТ-пропаганда»? Роскомнадзор попытался объяснить Оцените его дискриминационные формулировки

Читайте также

До сих пор не знаете, что такое «ЛГБТ-пропаганда»? Роскомнадзор попытался объяснить Оцените его дискриминационные формулировки