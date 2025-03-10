Bloomberg: советники Трампа разрабатывают план смягчения санкций в отношении России

Советники президента США Дональда Трампа занимаются разработкой вариантов смягчения санкций, которые были введены в отношении России после начала полномасштабного вторжения в Украину, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

Речь, по данным агентства, идет, в частности, об ограничениях на российскую нефть. 7 марта Bloomberg также со ссылкой на источники писал, что в администрации Трампа обсуждается отмена «нефтяного потолка», который запрещает компаниям из западных стран перевозить и страховать нефть, купленную у России дороже 60 долларов за баррель.

Условием для смягчение санкций источники — как Bloomberg, так и Reuters — называют согласие России заключить мирное соглашение с Украиной. 7 марта Дональд Трамп пригрозил России «масштабными санкциями» в случае нежелания Москвы прекращать боевые действия в Украине и вести переговоры с Киевом.

За день до этого президент США публично объявил, что власти России, по его мнению, хотят заключить мирное соглашение, так как у них «нет выбора». Также иного выбора, кроме мирного соглашения, по словам президента США, нет и у Украины.

Все эти заявления Трамп сделал в преддверии переговоров делегаций США и Украины в Джидде в Саудовской Аравии, которые намечены на 11 марта. На них, по данным СМИ, планируется обсудить прекращение ударов беспилотниками и дальнобойными ракетами, а также отказ от боевых действий в Черном море. Россия, напоминает Bloomberg, пока не дала понять, что готова идти на какие-то уступки для заключения мирного соглашения.

После введения европейских и американских санкций для экспорта российской нефти активно используется так называемый теневой флот — танкеры, которые формально не связаны с РФ, что позволяет обходить потолок цен. 9 марта стало известно, что США отклонили предложение Канады о создании специальной группы для отслеживания теневого флота. Соответствующее предложение было сделано в рамках подготовки к встрече глав МИД стран «Большой семерки» в Канаде. Bloomberg также сообщал со ссылкой на источники, что американская сторона настаивала на удалении из совместного заявления по итогам встречи формулировок о «санкциях» в отношении России.

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