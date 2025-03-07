Белый дом поручил Минфину США изучить варианты смягчения энергетических санкций и отмены нефтяного потолка на случай прогресса в мирных переговорах

Белый дом попросил министерство финансов США изучить варианты смягчения энергетических санкций против России в преддверии переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина, пишет Reuters со ссылкой на два источника.

По словам источников, эта предварительная работа позволит Вашингтону быстро отменить санкции, если будет достигнуто мирное соглашение. Однако собеседники Reuters «дали понять», что эту работу не стоит считать признаком того, что США намерены снять санкции без уступок со стороны России.

Кроме этого, по данным Bloomberg, советники Трампа в числе санкций, которые он может отменить, предлагают отмену нефтяного потолка, который запрещает компаниям из западных стран перевозить и страховать нефть, купленную у России дороже 60 долларов за баррель. Эта мера, как говорят источники Bloomberg, также будет рассмотрена только если будет достигнут прогресс в переговорах о мире в Украине.

3 марта источники Reuters сообщали, что США разрабатывают план потенциального смягчения санкций против России, однако тогда речь шла о снятии ограничений с отдельных организаций и лиц, включая некоторых российских бизнесменов. Про обсуждения ограничений в энергетическом секторе ранее известно не было.

Дональд Трамп допускал снятие санкций с России, но в конце февраля говорил, что время для этого пока не пришло. 7 марта, после того, как российские войска нанесли ряд ударов по энергетической системе и гражданским объектам в Украине, Трамп пригрозил России «масштабными» банковскими санкциями и пошлинами, «основываясь на том, что Россия прямо сейчас сминает Украину на поле боя». По данным источника Axios в Белом доме, «ярость» Трампа в последние дни усиливается из-за поведения России и ударов по Украине в то время, когда он настаивает на прекращении огня.