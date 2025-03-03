Reuters: США разрабатывают план смягчения санкций против России

США разрабатывают план потенциального смягчения санкций против России, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Белый дом попросил Госдепартамент и министерство финансов составить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы американские чиновники могли обсудить его с представителями России в рамках переговоров об улучшении дипломатических и экономических отношений, сказали собеседники агентства.

По данным источников, санкционные управления разрабатывают предложение по снятию ограничений с отдельных организаций и лиц, включая некоторых российских бизнесменов. Конкретные имена не называются.

При этом, как отмечают источники, Белый дом попросил чиновников Госдепартамента и Минфина разработать возможный план смягчения санкций еще до того, как Трамп на прошлой неделе продлил на год действие ограничений, введенных после аннексии Крыма. Для снятия некоторых санкций президенту США также необходимо будет одобрение конгресса.

Президент США Дональд Трамп допускал снятие санкций с России, но в конце февраля говорил, что время для этого пока не пришло. «Думаю, что в какой-то момент будет, но прямо сейчас мы не соглашались отменить санкции в отношении кого-либо», — отвечал он на вопрос о возможности снятия санкций.

Представители России и США уже дважды встретились на переговорах: в первый раз в Эр-Рияде 18 февраля, второй раунд прошел в Стамбуле 27 февраля. На последней встрече стороны обсудили работу посольств в Москве и Вашингтоне.

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