Трамп продлил на год санкции против России

Президент США Дональд Трамп продлил на один год действие санкций, введенных в отношении России из-за аннексии Крыма и признания независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом говорится в материалах США (.pdf), представленных 27 февраля.

Трамп продлил санкции, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах разными президентами США. В документе говорится, что все ограничения «должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года».

«Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорится в документе.

Дональд Трамп заявил 25 февраля, что прямо сейчас не рассматривает снятие санкций против России как часть переговорного процесса, но допустил, что «когда-то мы это рассмотрим». Во время общения с журналистами 26 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут готовы отменить санкции против РФ, но только после завершения российско-украинской войны.

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