Bloomberg: США отказались отслеживать российский теневой флот вместе с Канадой

Власти США отклонили предложение Канады о создании специальной группы для отслеживания теневого флота России, с помощью которого Кремль обходит ценовой потолок на нефть. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Предложение рассматривалось в ходе подготовки совместного заявления по морским вопросам, которое должно быть принято по итогам саммита глав МИДов стран-участниц «Большой семерки». Этот саммит G7 пройдет в канадском Квебеке 12-14 марта.

Как выяснило агентство, США не только наложили вето на предложение Канады о мониторинговой группе, но и настаивали на удалении из совместного заявления формулировок о «санкциях» в отношении России и о ее «способности вести войну» в Украине.

Как писала газета Financial Times, в феврале США выступили против того, чтобы называть Россию агрессором в совместном заявлении G7, приуроченном к трехлетней годовщине войны в Украине.

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