Financial Times: США не хотят использовать термин «агрессор» в отношении России в коммюнике G7 к годовщине вторжения

США выступают против того, чтобы в заявлении «Большой семерки» по случаю годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину в отношении России использовался бы термин «агрессор», пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, представители США в G7 возражали против фразы «российская агрессия» и аналогичных формулировок, которые «Большая семерка» последовательно употребляла в своих коммюнике для описания конфликта. Так, в заявлении ко второй годовщине вторжения такие формулировки звучали пять раз.

Как заявляют источники FT, остальные страны все еще надеются, что им удастся согласовать текст с США. Они отметили, что настойчивость Белого дома в смягчении формулировок отражает собой общий сдвиг в политике Вашингтона, где теперь называют войну «украинским конфликтом».

Агентство Reuters 20 февраля написало, что США отказываются выступать соавторами резолюции ООН, посвященной годовщине вторжения. Черновой вариант резолюции осуждает российскую агрессию и выражает поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. В предыдущие годы США всегда выступали соавторами таких документов.