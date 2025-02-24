Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую вторжение войск РФ в Украину. Против выступили Россия, Венгрия, Израиль, США. Вот как прошло голосование

Генеральная ассамблея ООН на заседании 24 февраля приняла резолюцию, осуждающую полномасштабное вторжение войск РФ в Украину. Документ под названием «Продвижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине» подготовили страны Евросоюза и Украина. Против принятия проекта резолюции выступили представители США, они подготовили конкурирующую резолюцию, в которой назвали войну «конфликтом», и, как писала газета Financial Times, приравняли действия Украины к действиям России. В итоге члены ООН большинством голосов приняли обе резолюции, но в американскую внесли поправки, в частности, заменив слово «конфликт» на «полномасштабное вторжение». ООН опубликовала результаты голосования по резолюции, подготовленной странами ЕС и Украиной, из них следует, что принятие документа поддержали 93 страны, против выступили 18, а 65 воздержались от голосования.

Проголосовали за

Албания, Андорра, Антигуа и Барбуда, Австралия, Австрия, Багамские Острова, Барбадос, Бельгия, Белиз, Бутан, Босния и Герцеговина, Болгария, Кабо-Верде, Камбоджа, Канада, Чили, Коморы, Кот-дʼИвуар, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Джибути, Египет, Эстония, Фиджи, Финляндия, Франция, Гамбия, Германия, Греция, Гватемала, Гайана, Исландия, Индонезия, Ирландия, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Латвия, Либерия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальдивы, Мальта, Маврикий, Мексика, Монако, Черногория, Мьянма, Науру, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, Норвегия, Папуа — Новая Гвинея, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Южная Корея, Молдова, Румыния, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Самоа, Сан-Марино, Сербия, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сингапур, Словакия, Словения, Соломоновы Острова, Сомали, Испания, Суринам, Швеция, Швейцария, Таиланд, Восточный Тимор, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Украина, Великобритания, Уругвай, Вануату.

Проголосовали против

Беларусь, Буркина-Фасо, Бурунди, Центральноафриканская Республика, КНДР, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Венгрия, Израиль, Мали, Маршалловы Острова, Никарагуа, Нигер, Палау, Россия, Судан, США.

Воздержались

Алжир, Ангола, Аргентина, Армения, Бахрейн, Бангладеш, Ботсвана, Бразилия, Бруней, Чад, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Доминиканская Республика, Сальвадор, Эфиопия, Габон, Гана, Гренада, Гвинея, Гондурас, Индия, Ирак, Иран, Казахстан, Кения, Кирибати, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Ливан, Лесото, Ливия, Малави, Мавритания, Микронезия, Мозамбик, Намибия, Северная Македония, Оман, Пакистан, Панама, Парагвай, Катар, Руанда, Сент-Винсент и Гренадины, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, ЮАР, Шри-Ланка, Сирия, Таджикистан, Того, Тувалу, Уганда, Объединенные Арабские Эмираты, Танзания, Узбекистан, Вьетнам, Йемен, Замбия, Зимбабве.

Не голосовали

Афганистан, Азербайджан, Бенин, Боливия, Камерун, Конго, Демократическая Республика Конго, Доминикана, Эквадор, Эсватини, Грузия, Гвинея-Бисау, Мадагаскар, Морокко, Южный Судан, Туркменистан, Венесуэла.

Читайте также

Почему Трамп сближается с Путиным? В этом есть хоть какая-то логика? Александр Баунов пытается ответить на вопросы, которыми на этой неделе задаются во всем мире

Читайте также

Почему Трамп сближается с Путиным? В этом есть хоть какая-то логика? Александр Баунов пытается ответить на вопросы, которыми на этой неделе задаются во всем мире