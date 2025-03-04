На журналистку «Дождя» Юлию Таратуту завели уголовное дело по обвинению в нарушении закона об «иноагентах»

Следственный комитет возбудил уголовное дело против журналистки телеканала «Дождь», главного редактора издания Wonderzine Юлии Таратуты. Она обвиняется в уклонении от исполнении обязанностей «иноагента» (часть 2 статьи 330.1 УК, наказывается штрафом до 300 тысяч рублей, исправительными работами или лишением свободы на срок до двух лет).

Как утверждает следствие, журналистка не позднее 15 января 2025 года «не представила в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством».

СК рассматривает вопрос об объявлении Таратуты в розыск.

Возбудить уголовное дело против журналистки требовала прокуратура Москвы.

Юлия Таратута была объявлена «иностранным агентом» в декабре 2022 года. Она живет и работает за пределами России.

Уголовные дела «за нарушение закона об иноагентах» за последние несколько месяцев были возбуждены, в частности, в отношении рэпера Моргенштерна, блогера Ильи Варламова, певицы Монеточки, политика Льва Шлосберга, фемактивистки Дарьи Серенко.