Перейти к материалам

Минюст обновил список «иноагентов». В него попали «Экологическая вахта Сахалина» и «Центр сохранения лососевых видов рыб»

Источник: Министерство юстиции РФ

Министерство юстиции России обновило список «иностранных агентов». На этой неделе туда были включены:

  • сооснователь «Форума Свободной России» Иван Тютрин;
  • главный редактор издания Wonderzine Юлия Таратута;
  • журналист Дмитрий Любимов;
  • Дмитрий Давыдов;
  • политик Наталья Грязневич;
  • самарская организация поддержки ЛГБТ «Ирида»;
  • общественная организация «Экологическая вахта Сахалина»;
  • некоммерческая организация «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания».
Читайте также

10 лет Путин оправдывает законы об «иноагентах» — ссылаясь на «американский опыт» и постоянно обещая их «улучшить» С каждым годом их все активнее используют, чтобы преследовать, унижать и расчеловечивать. Цепочка событий

Читайте также

10 лет Путин оправдывает законы об «иноагентах» — ссылаясь на «американский опыт» и постоянно обещая их «улучшить» С каждым годом их все активнее используют, чтобы преследовать, унижать и расчеловечивать. Цепочка событий