Минюст обновил список «иноагентов». В него попали «Экологическая вахта Сахалина» и «Центр сохранения лососевых видов рыб»
Источник: Министерство юстиции РФ
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Министерство юстиции России обновило список «иностранных агентов». На этой неделе туда были включены:
- сооснователь «Форума Свободной России» Иван Тютрин;
- главный редактор издания Wonderzine Юлия Таратута;
- журналист Дмитрий Любимов;
- Дмитрий Давыдов;
- политик Наталья Грязневич;
- самарская организация поддержки ЛГБТ «Ирида»;
- общественная организация «Экологическая вахта Сахалина»;
- некоммерческая организация «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания».