Суд арестовал имущество Моргенштерна. Рэпера обвиняют в нарушении закона об «иноагентах»

Суд арестовал недвижимость рэпера Алишера Моргенштерна в рамках уголовного дела о неисполнении обязанностей «иноагента», сообщает прокуратура Москвы.

В частности, арест наложен на земельный участок и дом рэпера в Истринском районе Подмосковья, а также еще одно нежилое здание и три нежилых помещения.

В сентябре 2024 года стало известно, что против Алишера Моргенштерна возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей «иноагента».

Музыканта объявили «иноагентом» в мае 2022 года. Минюст РФ заявил, что рэпер получал финансирование от Украины и израильской компании Yoola, которая занимается монетизацией видео на ютьюбе. С тех пор суды как минимум четыре раза назначали ему штраф за отсутствие «иноагентской» маркировки (часть 4 статьи 19.34 КоАП). Согласно законодательству, после двух административных правонарушений, совершенных «иноагентом» в течение года, может быть возбуждено уголовное дело.

Максимальное наказание, предусмотренное статьей о неисполнении обязанностей «иноагента», предполагает лишение свободы на срок до двух лет.