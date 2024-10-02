У Льва Шлосберга прошел обыск. По данным телеканала RT, на политика завели уголовное дело о неисполнении обязанностей «иноагента»

К бывшему руководителю псковского отделения «Яблока» Льву Шлосбергу пришли с обыском, сообщает телеканал RT.

Проведение обыска у Шлосберга подтвердили в пресс-службе партии «Яблоко». Там сообщили, что политика увезли на допрос.

По данным телеканала RT, обыск связан с уголовным делом по статье об уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента» — Шлосберг якобы разместил в интернете видео без соответствующей маркировки. Источники издания «Север. Реалии», также подтвердившие обыск, уточнили, что не могут утверждать, что он связан с делом о неисполнении обязанностей «иноагента».

Ранее Шлосберга дважды штрафовали по аналогичной административной статье. Два административных штрафа в течение года являются поводом для уголовного преследования.

Шлосберга внесли в реестр «иностранных агентов» летом 2023 года.

В июле 2024 года Шлосберга штрафовали по административной статье о «дискредитации» российской армии — за репост видеообращения Арнольда Шварценеггера, в котором тот призывал россиян не верить пропаганде.