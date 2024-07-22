Льва Шлосберга оштрафовали за «дискредитацию» армии из-за репоста обращения Шварценеггера 2022 года. В нем актер призывал россиян не верить пропаганде

Суд в Пскове оштрафовал по статье о «дискредитации» армии (20.3.3 КоАП РФ) политика Льва Шлосберга из-за репоста видеообращения актера Арнольда Шварценеггера в марте 2022 года. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Шлосберг оштрафован на 30 тысяч рублей.

Пресс-служба скрыла имя Шварценеггера за инициалами «А.Ш.» Как говорится в материалах дела, видео у Шлосберга нашел оперативник центра «Э». После этого эксперт нашел в нем высказывания, где действия РФ «характеризуются как вторжение, как не направленные на цели защиты, как связанные с ударами по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре».

Шварценеггер опубликовал видео под названием «Послание российскому народу» 17 марта 2022 года. В нем актер позиционировал себя как «друг российского народа», выражал уверенность, что «российский народ не в курсе того, что сейчас происходит», так как власти скрывают от него последствия войны для самой России, и призывал не поддаваться пропаганде и дезинформации.

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«Позвольте мне сказать вам правду о войне в Украине» Арнольд Шварценеггер обратился к россиянам «как давний друг российского народа»

То самое обращение

«Позвольте мне сказать вам правду о войне в Украине» Арнольд Шварценеггер обратился к россиянам «как давний друг российского народа»