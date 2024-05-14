На фемактивистку Дарью Серенко завели уголовное дело о несоблюдении обязанностей «иноагента»

В отношении фемактивистки и писательницы Дарьи Серенко возбуждено уголовное дело по статье о «нарушении порядка деятельности иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Об этом сообщила сама активистка и правозащитный проект «Первый отдел».

В 2023 году на Серенко, объявленную Минюстом «иноагентом», составили три административных протокола за отсутствие «иноагентстской» плашки в публикуемых материалах. Наличие двух таких протоколов за год может стать основанием для возбуждения уголовного дела

«Да, я не исполняю обязанности иноагента, потому что я ничего не должна», — написала Серенко в соцсети X (бывший Twitter).

Часть 2 статьи 330.1 УК РФ предусматривает наказание от штрафа в размере до 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.

В апреле 2024 года стало известно, что Дарья Серенко объявлена в розыск в России.

После начала войны в Украине Серенко стала одной из основательниц движения . 27 апреля Минюст РФ включил движение в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность в РФ объявлена «нежелательной».

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