На Илью Варламова завели уголовное дело об уклонении от обязанностей «иноагента»

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело против блогера Ильи Варламова, обвинив его в уклонении от исполнению обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК).

Как ранее сообщало ведомство, в течение 2024 года Варламова дважды привлекали к административной ответственности по статье о нарушении порядка деятельности «иностранного агента» (часть 4 статьи 19.34 КоАП). Но при этом, заявили в прокуратуре, блогер «в нарушение требований законодательства Российской Федерации» продолжил публиковать сообщения в соцсетях без плашки о том, что его объявили «иностранным агентом».

Сам Варламов так прокомментировал новость о своем уголовном деле:

Внимание. Далее в тексте есть мат.

Господа, сегодня знаменательный день, я стал уголовником! Дело возбудилось по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. Фактически за непослушание! Говорят, я плохо исполнял наложенные на меня Родиной обязанности иностранного агента! Не ставил в каждом сообщении плашку, чтобы оповестить всех о своей иногентской сущности. Меня даже предупреждали, но, как оказалось, по-хорошему я не понимаю. Теперь прокуратура говорит, что только тюрьма кудрявого меня исправит! В целом история ожидаемая. Дальше объявят в розыск, возможно даже назначат награду за мою голову! Но это уже маловероятно. Не я первый, не я последний.

В содеянном не раскаиваюсь, ставить ебалу (плашку, о том что я иногент) не собираюсь. Закон об иногентах считаю неконституционным, единственная его цель — политические репрессии и цензура. Но и тут все давно сказано.

Илья Варламов не живет в России, он уехал из страны после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году.

Министерство юстиции РФ объявило Варламова «иноагентом» 23 марта 2023 года, мотивировав свое решение тем, что блогер якобы распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», а также «получал поддержку от иностранных источников».

В начале сентября 2024 года с разницей в два дня стало известно, что уголовные дела о неисполнении обязанностей «иноагента» возбудили против Монеточки и Моргенштерна.

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