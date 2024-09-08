Против Моргенштерна возбудили дело о неисполнении обязанностей «иноагента»

Рэпер Алишер Моргенштерн стал фигурантом уголовного дела о неисполнении обязанностей «иноагента», сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Информацию о возбуждении уголовного дела подтвердили в прокуратуре Москвы. Дело возбуждено по части 2 статьи 330.1 УК. В июне 2024 года московская прокуратура сообщала, что материалы прокурорской проверки «направлены в следственный орган» для решения вопроса об уголовном преследовании Моргенштерна.

Моргенштерн был объявлен «иноагентом» в мае 2022 года. Минюст России заявил, что рэпер получал финансирование от Украины и израильской компании Yoola, которая занимается монетизацией видео на ютьюбе.

С тех пор суды как минимум четыре раза назначали ему штраф за отсутствие «иноагентской» маркировки (часть 4 статьи 19.34 КоАП). В июне 2023 года Моргенштерна оштрафовали на 40 тысяч рублей, в ноябре — еще на 40 тысяч, в январе 2024 года — на 50 тысяч рублей и в июле 2024 года — на 45 тысяч рублей. По закону об «иноагентстве», после двух административных правонарушений, совершенных в течение года, может быть возбуждено уголовное дело.

Максимальное наказание, предусмотренное статьей о неисполнении обязанностей «иноагента», предполагает лишение свободы на срок до двух лет.

Моргенштерн в интервью Ксении Собчак, опубликованном в ноябре 2023 года, рассказывал, что уехал из России и живет в Дубае. В январе 2024 года он сообщил, что власти ОАЭ закрыли ему въезд в страну. Он предположил, что запрет может быть связан с интервью Собчак, в котором он рассказывал о своей жизни в Дубае и которое «возможно, стало последней каплей».

6 сентября стало известно, что дело об «уклонении» от исполнения обязанностей «иноагента» возбуждено против певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой). После этого она рассказала, что ей пришлось отменить концерт в Казахстане из-за угрозы депортации в связи с уголовным делом.

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