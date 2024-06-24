Прокуратура Москвы потребовала возбудить против Моргенштерна уголовное дело об уклонении от обязанностей «иноагента»
Прокуратура Москвы потребовала возбудить против рэпера Алишера Моргенштерна уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК), говорится в сообщении ведомства.
Дело по этой статье могут возбудить после того, как лицо, объявленное в России «иноагентом», дважды в течение года привлекали к ответственности за нарушение порядка деятельности «иностранного агента» по статье 19.34 КоАП.
Прокуратура отмечает, что Моргенштерна дважды штрафовали по этой административной статье. Поводом для штрафов, пишет «Медиазона», стали отказ подать отчеты в Минюст РФ и отсутствие маркировки«иноагента» в телеграм-канале. После штрафов, пишет ведомство, рэпер продолжил публиковать посты без маркировки.
«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Алишера Моргенштерна по части 2 статьи 330.1 УК РФ. Результаты их рассмотрения на контроле в прокуратуре Москвы», — заявила прокуратура.
Минюст России внес Моргенштерна в реестр «иностранных агентов» в начале мая 2022 года. Музыкант пытался оспорить это решение через суд, но его иск отклонили, признав включение рэпера в реестр законным.
В интервью Ксении Собчак, опубликованном в ноябре 2023 года, Моргенштерн говорил, что уехал из России и живет в Дубае. Позже он сообщил, что власти ОАЭ акрыли ему въезд в страну.