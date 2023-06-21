Моргенштерна оштрафовали на 40 тысяч рублей за публикацию постов со словами «ура!» и «привет» без маркировки «иностранного агента»

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна на 40 тысяч рублей по статье об отсутствии в публикациях маркировки «иностранного агента», сообщает «Медиазона».

Поводом для протокола стали три публикации в телеграм-канале музыканта. Речь идет о постах:

«привет»;

«оч красивые фотки в инсту закинул посмотрите плиз»;

«ура!».

Как пишет издание, эти посты были указаны в материалах дела как № 1498, № 1533 и № 1535. Номера соответствуют последним цифрам в ссылках на посты.

Сторона защиты настаивала, что Моргенштерна нельзя привлечь к ответственности по статье об отсутствие маркировки, поскольку рэпер писал свои посты, находясь за пределами России. Однако представительница Роскомнадзора заявила, что в случае Моргенштерна речь идет не о действии, а о бездействии, и оно фиксируется по месту регистрации, а не по месту фактического нахождения человека, следовательно, его можно привлечь к ответственности.

Минюст России внес Моргенштерна в реестр «иностранных агентов» в начале мая 2022 года. В том же месяце музыкант через суд попытался оспорить решение ведомства, однако в июне Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск, признав включение Моргенштерна в реестр «иноагентов» законным.

Российских знаменитостей, включенных в реестр «иноагентов», регулярно штрафуют за отсутствие соответствующие маркировки. В частности, суд оштрафовал телеведущую Татьяну Лазареву, музыканта Ивана Алексеева (Noize MC) и писателя Дмитрия Глуховского.

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