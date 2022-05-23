Моргенштерн через суд потребовал исключить себя из списка «иноагентов»

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Адвокат рэпера потребовал признать незаконным решение Минюста РФ о включении музыканта в список «иностранных агентов», сообщает ТАСС. Иск об отмене этого решения зарегистрирован в Замоскворецком суде Москвы.

По словам адвоката Сергея Жорина, его доверитель «является деятелем культуры и искусства, политическую деятельность не осуществляет». Согласно исковому заявлению, «сведения об осуществлении музыкантом какой-либо деятельности, носящей политический характер, в том числе в интересах иностранного источника, отсутствуют», Моргенштерн «осуществляет свою творческую и культурную деятельность исключительно в своих интересах».

«Никакой деятельностью Алишера не нарушается общественный или государственный интерес, его творчество не подрывает основы государственного строя, не угрожает безопасности государства, а также не предполагает возможность оказания влияния на политические решения государственных органов Российской Федерации», — заявил защитник рэпера.

Минюст РФ включил Моргенштерна в реестр физических лиц — «иностранных агентов» 6 мая. По данным ведомства, он рэпер якобы получал финансирование от Украины и израильской компании Yoola, которая занимается монетизацией видео на ютьюбе.

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