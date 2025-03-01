The Washington Post: США рассматривают возможность остановки военной помощи Украине

Белый дом рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок военной помощи Украине, пишет издание The Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.

Такой вариант рассматривается как ответ на высказывания президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме на встрече с президентом США Дональдом Трампом и «его неуступчивость в мирном процессе».

При этом собеседник The Washington Post отверг предположения о том, что конфронтация Трампа с Зеленским была намеренной — он отметил, что в Вашингтоне, напротив, создавали «позитивный фон» перед началом встречи: в частности, Трамп отказался от своих слов о том, что Зеленский является «диктатором».

Если решение об остановке помощи будет принято, оно будет распространяться на радары, транспортные средства, боеприпасы и ракеты общей стоимостью в миллиарды долларов, пишет издание.

Перепалка между Зеленским и Трампом произошла 28 февраля, когда президент Украины прибыл в Белый дом для подписания соглашения по редкоземельным металлам. Документ в итоге не был подписан. Агентство Reuters со ссылкой на источник через несколько часов сообщало, что Трамп более «не заинтересован» в его подписании.