Светлану Петрийчук этапировали в колонию в подмосковном Можайске

Драматурга Светлану Петрийчук, осужденную по делу об «оправдании терроризма», этапировали в исправительную женскую колонию № 5 в городе Можайске Московской области. Об этом сообщают «Новая газета» и муж Петрийчук Юрий Шехватов.

Во время этапирования Петрийчук продержали десять суток — с 11 по 20 февраля — в транзитном СИЗО города Ногинска.

Как отмечает «Новая газета», Можайская ИК-5 называется «образцово-показательной» колонией. В ней содержатся 700 заключенных, которые работают на швейном производстве и в пекарне. При колонии есть дом ребенка и театр.

В июле 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил драматурга Светлану Петрийчук и режиссерку Женю Беркович к шести годам колонии по обвинению в «оправдании терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Поводом для преследования стал их спектакль «Финист ясный сокол», который рассказывает о россиянках, уехавших в Сирию. После апелляции в декабре суд немного сократил сроки — Беркович назначили пять лет и семь месяцев колонии, Петрийчук — пять лет и 10 месяцев.

6 февраля стало известно, что Женю Беркович этапировали в исправительную колонию № 3, которая находится в поселке Прибрежный в Костромской области.