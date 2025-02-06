Женю Беркович этапировали в колонию в Костромской области

Режиссерку Женю Беркович, осужденную по делу об «оправдании терроризма», этапировали в исправительную колонию № 3, которая находится в поселке Прибрежный в Костромской области. Об этом сообщила «Новая газета».

Эту информацию газете подтвердила адвокат Ксения Карпинская. Других подробностей издание не приводит.

О том, что Беркович отправили в колонию, стало известно 4 февраля.

«Мы пришли с ней поговорить и прямо при нас ее отправили», — рассказывала Карпинская.

Драматург Светлана Петрийчук, осужденная по этому же делу, 5 февраля находилась в СИЗО.

2-й Западный окружной военный суд приговорил в июле 2024 года Женю Беркович и Светлану Петрийчук к шести годам колонии общего режима по делу об «оправдании терроризма». Поводом к уголовному преследованию стал их спектакль «Финист ясный сокол», в котором рассказывается о девушках из России, уезжающих за женихами в Сирию. В 2022 году спектакль получил премию «Золотая маска».

В декабре Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе оставил в силе обвинительный приговор Беркович и Петрийчук, но уменьшил приговор Беркович до пяти лет и семи месяцев лишения свободы, а Петрийчук — до пяти лет и десяти месяцев.