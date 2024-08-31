«Липовое дело, подлое обвинение. Не жалею, что поставила спектакль» Женя Беркович ответила из СИЗО на вопросы журналистов. Краткий пересказ

8 июля судья 2-го Западного окружного военного суда Юрий Массин приговорил режиссерку Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук к шести годам колонии общего режима по делу об «оправдании терроризма» (часть 2 статьи 205.2 УК). Уголовное дело против них завели из-за спектакля «Финист ясный сокол». По версии следствия, спектакль, в котором рассказывается о девушках из России, уезжающих за женихами в Сирию, оправдывает терроризм. Обвиняемые своей вины не признали.

Чувствую себя нормально, не то чтобы очень счастлива, но могло быть куда хуже. Бросила курить и начала делать зарядку, хочется выйти из тюрьмы живой, здоровой, «с целой кукушкой, а не несчастной больной развалиной». За 16 месяцев в СИЗО почти со всеми сокамерницами отношения сложились от нормальных до прекрасных. До начала лета мы [со Светланой Петрийчук] сидели в камерах с обвиняемыми по тяжким и особо тяжким статьям, там я подружилась с несколькими женщинами. Я уверена, что каждая из них либо невиновна, либо несправедливо осуждена.

Подсаживали провокаторов и тех, кто должен собирать информацию. Про троих точно знаю от них самих — они не стали на меня стучать. «Но бояться и 24/7 фильтровать базар очень тошно. Но приходится. Но достало!» Стихи почти не пишу. Ругала себя за то, что мало работаю, но от самобичевания лучше не становится. Стараюсь учить английский. За время в СИЗО стала спокойнее, мудрее. В тюрьме так легче, чем быть истеричным и глупым.

С чем связано возбуждение уголовного дела, не знаю. Но нас посадили не потому, что следователь, прокурор и судья увидели в «Финисте» пропаганду терроризма — ее там нет. «Тут склеился целый клубок из причин, поводов, мотивов и интересов, от лишней звездочки у некоторых майоров до счетов с „Золотой маской“, от моих стихов до чьей-то зависти, от желания как следует запугать всю индустрию до тупо эксцессов исполнителей, которые в театре были один раз, во втором классе, на „Буратино“ 2 января с пьяным батей. Все это вместе и еще десять причин. В целом, а какая разница-то сейчас? Липовое дело, подлое обвинение, пустой приговор, шесть лет ни за что». Я не жалею, что поставила «Финиста». Это хороший спектакль, уверена, что он принес пользу людям. Он стал просто поводом для уголовного дела.

Из людей «театрального мира», остающихся в России, за нас почти никто не вписался, поэтому я еще больше благодарна тем, кто поддержал. После приговора обижалась и злилась на коллег, которых давно и близко знаю, но которые промолчали и продолжают «ставить про доброе-вечное». «Но в таком злом и обиженном состоянии жить очень тоскливо, особенно в тюрьме. Так что я обратно сосредоточиваюсь на тех сотнях и тысячах прекрасных людей со всего мира (и из России тоже!), кто нам помогает, поддерживает, любит, кормит, свидетельствует, пишет и молится. Их в разы больше, чем пугливых карьеристов».

Планов, чем заниматься в колонии, пока нет. Я люблю и умею работать с непрофессиональными артистами. Если будет работа в «клубе с самодеятельностью заключенных» — «это прямо мое». Но сейчас рано об этом думать.

Это пересказ письменных ответов Евгении Беркович на вопросы РБК. Сейчас режиссерка находится в московском СИЗО, ожидая апелляции. Высказывания Беркович отредактированы, но их смысл полностью сохранен. Точные цитаты даны в кавычках.

Фото на обложке: Наталья Колесникова / AFP / Scanpix / LETA