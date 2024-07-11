«Я чувствую себя жертвой величайшего абсурда, который когда-либо встречала и в жизни, и в искусстве» Последнее слово Светланы Петрийчук в суде. Ее и Женю Беркович приговорили к шести годам колонии за «оправдание терроризма»

Иван Водопьянов / Kommersant / Sipa USA / Vida Press

Муж драматурга Светланы Петрийчук Юрий Шехватов опубликовал ее последнее слово, с которым она выступила в суде 8 июля. Петрийчук и режиссерку Женю Беркович приговорили к шести годам по делу об «оправдании терроризма» в спектакле «Финист ясный сокол». Судебный процесс шел в закрытом от зрителей и прессы режиме, поэтому текст последнего слова Шехватов смог получить от жены только после вынесения приговора — через сервис «ФСИН-письмо». «Медуза» публикует этот текст целиком.

Одна из первых фраз, которую на первом заседании сказал мне мой защитник — что мы с Беркович находимся в том же «аквариуме», где слушала свой приговор . Он точно знает, он был и ее защитником тоже. Мой мастер по драматургии, конечно, учил, что нужно максимально хорошо изучить своего персонажа, но я как-то не рассчитывала, что познакомлюсь с ним настолько близко.

Весь этот год я чувствую себя жертвой величайшего абсурда, который когда-либо встречала и в жизни, и в искусстве. А еще я чувствую себя оскорбленной. Ведь шесть лет назад, когда я писала пьесу, я была уверена, что делаю нечто максимально одобряемое органами правопорядка — помогаю предотвратить преступление доступными мне как писателю средствами. Я пыталась исследовать мотивы правонарушения — точно так же, как делали десятки других писателей до меня. Я написала, что такие женщины существуют — и вы, уважаемый суд, знаете это как никто. Мы выслушали больше 20 свидетелей, которые подтвердили, что никакого оправдания терроризма в пьесе нет. Но вообще-то речь идет о тексте на русском языке, без сложной лексики и без спецтерминов. Чтобы определить, топит автор за или нет, вообще не нужно быть ни кандидатом искусствоведения, ни экспертом-лингвистом. Достаточно говорить на русском и закончить среднюю школу.

Неосведомленными о том, что в тексте есть оправдание терроризма, по мнению обвинения, оказались за шесть лет пара сотен профессионалов в области театра, Минкульт, СТД и ФСИН, тысячи зрителей, многие сотни людей, которые за 14 месяцев написали нам письма в СИЗО. Ну да, и пара ученых-лингвистов, один из которых пишет книги по методикам лингвистической судебной экспертизы. А обвинение знает лучше.

Пошел 15-й месяц, как мы в СИЗО. И самое время, чтобы абсурд отступил. Чтобы мы с Беркович, наконец, занялись тем, что действительно имеет смысл — работали, заботились о близких, обнимали любимых и восстанавливали здоровье. Пусть здравый смысл, наконец, победит.