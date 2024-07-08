«Бетонную плиту не спрашивают, за что она падает людям на головы. Но пока человек жив, есть надежда» Первые реакции на приговор Жене Беркович и Светлане Петрийчук

Светлана Петрийчук и Женя Беркович в суде. 8 июля 2024 года Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LETA

Суд приговорил режиссерку Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук к шести годам колонии по делу об «оправдании терроризма» из-за спектакля «Финист ясный сокол», получившего «Золотую маску». Следствие по делу заняло больше года. За это время у Беркович умерла бабушка — писательница и правозащитница Нина Катерли. У Беркович две приемные дочери 17 и 19 лет, которых она взяла из детдома. На заседаниях суда она говорила, что вместе с девочками четыре года работала над тем, «чтобы они по ночам не кричали и не рыдали, что мама исчезнет, что маму посадят», а ее пребывание в СИЗО «может обернуться для них катастрофой». Тюремный срок — шесть лет. Что можно об этом сказать?

сестра Жени Беркович

6 лет. Бабушка пока не знает, узнает завтра. Что тут скажешь? «За что?» А других за что? Бетонную плиту не спрашивают, за что она падает людям на головы. Сегодня на суде (то есть, конечно, гораздо раньше) решение принимали люди, но обращаться к ним так же бессмысленно.

Женя и Света живы, это главное. Пока человек жив, есть надежда. Светиной семье желаю сил и мужества. Всех своих обнимаю. Большое спасибо за поддержку и помощь.

режиссер

Жене Беркович и Светлане Петрийчук дали 6 лет колони. Шесть лет реального срока. Ни за что! Без всякой вины! В этот же день российские ракеты так же безжалостно уничтожили детскую больницу в Киеве. У меня просят комментарии. Мне нечего нового сказать, кроме одного: Российское государство — людоед, российская власть — преступна, и те, кто ему/ей служат — тоже преступники и людоеды. Когда это преступное, людоедское зло закончится, важно, чтобы они все — преступники, людоеды — были названы поименно и наказаны. Я уверен, что Света и Женя не будут сидеть полный срок. Они выйдут раньше этих шести лет. А на их места сядут те мерзавцы, которые на наших глазах мучают и убивают. И на войне, и в этом российском «суде». Возмездие их настигнет, каждого. Каждого! А пока про этих людоедов могу сказать только одно: БУДЬ ОНИ ПРОКЛЯТЫ! Силу ПРОКЛЯТЬЯ никто не отменял.

писатель

Судья Юрий Массин. Чисто для памяти. А имена Беркович и Петрийчук теперь не забудут во всем мире. Как Синявского и Даниэля с такими же сроками. Теперь мы знаем, кто главные и лучшие писатели России.

писатель

Они все-таки сделали это, дали шесть лет Жене Беркович и Светлане Петрийчук. По доносу какого-то фантомного «Никиты»… За спектакль, получивший «Золотую маску»… На наших глазах в историю вписали эпизод, который будет демонстрировать будущим поколениям весь маразм путинской эпохи.

За театральный спектакль в России выносят тюремный приговор впервые. Кажется, такого в мировой истории вообще еще не бывало. Даже при Сталине актеров и драматургов приговаривали не за профессиональную деятельность, а по 58 статье. Чтобы сажать за пьесу и постановку — это прямо новое слово в театральной критике.

Обвинители, судьи, подлецы-свидетели, вы попали в историю. И выпутаться из нее вам не удастся. Этот процесс попадет в учебники.

литературный обозреватель

Вы знаете и без меня, но шесть лет. Шесть лет за пьесу. Шесть сука лет. Я, конечно, знаю, что люди, прямо или косвенно причастные к этому приговору, будут гореть в аду. Но в моменте это не очень помогает.

журналистка

Только что судья Второго Западного окружного военного суда Юрий Массин приговорил абсолютно невиновных режиссерку Женю Беркович — к 6 годам колонии, сценаристку Светлану Петрийчук — к 6 годам колонии.

Так, лишив мамы удочеренных девочек Жени и внучки ее очень пожилую и очень слабую бабушку (вторая умерла во время следствия), российское правосудие отметило день любви и семьи, про который трубят во всех госСМИ.

разговор с бабушкой и дочерью жени беркович

«А как бороться? Жду неустанно» Катерина Гордеева поговорила с бабушкой и дочерью Жени Беркович

разговор с бабушкой и дочерью жени беркович

«А как бороться? Жду неустанно» Катерина Гордеева поговорила с бабушкой и дочерью Жени Беркович

актер

Сейчас будет эмоциональное. 6 лет Беркович. Помнится, что единственное, почему фашисты не смогли спокойненько себе жить в Латинской Америке — это фонд Симона Визенталя и Моссад. Кажется, этот позорный суд подарил дело жизни каждому, у кого есть сердце. Мне бы только с работой разобраться, чутка накопить деньжат — и от глухой ярости, которая переполняет мое сердце, вам никуда не деться — вонючие, трусливые, позорные уебаны, оставившие свои фамилии под этим делом. Вы просто не представляете — как помогли моему будущему делу жизни сегодняшним приговором.

журналист

Беркович и Петрийчук получили по шесть лет колонии ЗА ПЬЕСУ. Вдумайтесь просто в это. Разумеется, всякое репрессивное дело — это рафинированное безумие, но от этого каждое из них не перестает шокировать.

председатель партии «Яблоко»

«В стране не должны судить людей за то, как они считают, нужно выступать через культуру, через свое творчество. искусство. И на самом деле людей судили за то, с чем они боролись. Такого не должно быть в стране. Чем больше людей будут приходить защищать этих девушек, тем скорее это время изменится.

политик

6 лет Беркович и Петрийчук — демонстративно людоедский приговор, даже без стандартного для российского «правосудия» небольшого дисконта от того срока, что запрашивало обвинение.

Демонстративное людоедство по отношению к двум хрупким невиновным девушкам. Впервые со сталинских времен — откровенно, неприкрыто за художественное произведение. Которое незадолго до приговора получило госпремию «Золотая маска» — то есть, по сути, признание от той же системы, которая их сейчас и судит. Главная претензия к ним, однако, наверняка не пьеса про русских девушек и ИГИЛ, а пронзительные стихи Жени Беркович про Украину. Светлана Петрийчук, получается, села вообще «за компанию» — Кафка отдыхает. Сил им и их близким!

адвокат Жени Беркович

И в день любви и верности прокурор получила букет цветов. И совершенно спокойно отправила этих девушек в тюрьму. И никто не подумал ни о милосердии, ни о справедливости, ни о чем-либо еще.

Конечно, у нас нет выхода, и мы будем обжаловать. Но я считаю, что те люди, которые причастны к этому решению, они будут с этим жить, и, возможно, когда-нибудь справедливость восторжествует.

А вы знаете, что Джордано Бруно семь лет уговаривали признаться, и только после семи лет его сожгли? Так вот, сегодня в судебном заседании Светлана сказала, что она тоже не откажется от своей веры и никаким образом не будет признаваться в том, чего она не совершала. То же самое сказала Евгения. Она сказала, что она не увидит свою бабушку больше никогда, потому что 6 лет в 90 лет она не проживет.

Она, возможно, не увидит своих приемных детей. Мы не знаем, что с ними будет завтра. И, наверное, она не сможет родить новых детей в силу возраста. И обо всем этом было известно и судье, и прокурору. Ну что же, вот в такое время мы живем.

женя беркович и светлана петрийчук. Узнайте о них немного больше

Женя Беркович и Светлана Петрийчук провели целый год в СИЗО — по абсурдному обвинению в «оправдании терроризма» За это время они прошли через личные трагедии, попали в «список террористов» и стали ключевыми фигурами современного театра

женя беркович и светлана петрийчук. Узнайте о них немного больше

Женя Беркович и Светлана Петрийчук провели целый год в СИЗО — по абсурдному обвинению в «оправдании терроризма» За это время они прошли через личные трагедии, попали в «список террористов» и стали ключевыми фигурами современного театра