Женю Беркович и Светлану Петрийчук приговорили к шести годам колонии по делу об «оправдании терроризма»

Судья 2-го Западного окружного военного суда Юрий Массин приговорил режиссерку Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук к шести годам лишения свободы по делу об «оправдании терроризма» (часть 2 статьи 205.2 УК). Об этом «Медузе» сообщил слушатель в зале суда.

Отбывать наказание обвиняемые будут в колонии общего режима. Им также на три года запретили администрировать сайты. Судья также постановил зачесть время содержания Беркович и Петрийчук в СИЗО с 4 мая 2023 года из расчета «день за день».

Гособвинение запрашивало такой же срок для подсудимых — по шесть лет колонии.

8 июля Беркович и Петрийчук выступили с последним словом. С 13 июня все заседания суда по их делу проходят в закрытом режиме, поэтому журналисты и слушатели при выступлении обвиняемых не присутствовали.

Поддержать обвиняемых к зданию суда пришли бывший гендиректор «Седьмой студии» и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов, рассказал «Медузе» один из присутствующих у суда. По его словам, рядом с судом собрались около 80 человек.

Женю Беркович и Светлану Петрийчук задержали в мае 2023 года из-за спектакля «Финист ясный сокол». Следствие утверждает, что спектакль, в котором рассказывается о девушках из России, уезжающих за женихами в Сирию, оправдывает терроризм. Выводы следствие основаны, в частности, на экспертизе создателя «деструктологии» Романа Силантьева, который нашел в пьесе «признаки идеологии радикального феминизма». Вторую экспертизу по делу провела эксперт ФСБ Светлана Мочалова, которая нашла в спектакле романтизацию образа террориста и дискриминацию русских мужчин.

Главным свидетелем обвинения выступал Владимир Карпук — актер и режиссер из Нижнего Новгорода, который написал донос на спектакль. В деле также есть засекреченный свидетель «Никита», который принес видеозапись читки спектакля в Центр «Э».

13 июня судья Юрий Массин по просьбе прокурора закрыл судебные заседания по делу Беркович и Петрийчук. В результате заседания, на которых защита представляла доказательства невиновности Беркович и Петрийчук, прошли без присутствия слушателей и журналистов. 4 июля начались прения, которые также проходят в закрытом режиме.

В 2022 году постановка «Финист ясный сокол» получила премию «Золотая маска».