Адвокаты подтвердили, что обвинение запросило для Жени Беркович и Светланы Петрийчук по шесть лет колонии

Государственный обвинитель попросил назначить режиссерке Жене Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по шесть лет колонии по делу об «оправдании терроризма» (часть 2 статьи 205.2 УК), сообщили адвокаты Беркович.

Представитель прокуратуры запросил сроки в ходе прений, которые прошли во Втором западном окружном военном суде 4 июля. Суд проходит в закрытом режиме, поэтому сразу запрошенный срок был неизвестен. Беркович, выходя с заседания, показала шесть пальцев — журналисты «Медиазоны» предположили, что это может означать требование назначить ей шесть лет лишения свободы.

Кроме лишения свободы, обвинитель попросил суд лишить Беркович и Петрийчук права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на четыре года.

Прения продолжатся 8 июля.

Женю Беркович и Светлану Петрийчук задержали в мае 2023 года из-за спектакля «Финист ясный сокол». В 2022 году постановка получила премию «Золотая маска» за работу драматурга и художника по костюмам.

По версии следствия, спектакль, в котором рассказывается о девушках из России, уезжающих за женихами в Сирию, оправдывает терроризм. Выводы следствие основаны на экспертизе создателя науки «деструктология» Романа Силантьева, который нашел в пьесе «признаки идеологии радикального феминизма». Вторую экспертизу по делу провела эксперт ФСБ Светлана Мочалова, которая нашла в спектакле романтизацию образа террориста и дискриминацию русских мужчин.

Беркович и Петрийчук больше года находятся в СИЗО. Второй Западный окружной военный суд в Москве начал рассматривать дело по существу 20 мая.

Максимальный срок лишения свободы по предъявленным Беркович и Петрийчук обвинениям — семь лет.