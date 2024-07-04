Женя Беркович показала знак «шесть» на выходе с заседания, на котором обвинение запросило для нее срок. Журналисты предположили, что это означает шесть лет

Во Втором западном окружном военном суде 4 июля прошли прения по делу режиссерки Жени Беркович и драматурга Светланы Петрийчук.

Гособвинитель Екатерина Денисова во время прений назвала сроки, к которым прокуратура просит приговорить обвиняемых. Так как заседание проходило в закрытом режиме, какие это сроки — неизвестно.

Адвокат Ксения Карпинская после завершения заседания отказалась назвать сроки, заявив, что ей сначала надо обсудить их с родственниками Беркович и Петрийчук. Сама Беркович, выходя из зала, показала шесть пальцев — журналисты «Медиазоны» предположили, что это может означать требование прокуратуры назначить ей шесть лет лишения свободы.

Прения продолжатся 8 июля.

Обвинения Беркович и Петрийчук предъявлены по части 2 статьи 205.2 УК («публичное оправдание терроризма с использованием средств массовой информации»). Она предполагает от пяти до семи лет лишения свободы.

Процесс закрыли от слушателей и журналистов в середине июня по просьбе обвинения. Прокуратура объясняла ее угрозами в адрес участников процесса, которые, как утверждается, размещались в интернете. Адвокаты выражали уверенность, что это было сделано, чтобы ограничить освещение позиции защиты.