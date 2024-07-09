«Всех люблю и обнимаю. Все навсегда, пока не кончится!» Первое обращение Жени Беркович после приговора

Юлия Морозова / Reuters / Scanpix / LETA

Женю Беркович и Светлану Петрийчук 8 июля приговорили к шести годам колонии общего режима по делу об «оправдании терроризма». Уголовное дело против них завели из-за спектакля «Финист ясный сокол», в котором рассказывается о девушках из России, уезжающих за женихами в Сирию. Первое обращение режиссерки после приговора опубликовал телеграм-канал «Берконовости». «Медуза» приводит его целиком.

Привет, друзья!

Новости вы сами знаете, бывали и получше. Я пока еще в некотором наркозе и стараюсь из него резко не выходить, иначе сразу становлюсь разрываема глубоко не христианскими чувствами и мыслями по поводу разных (по началу двух) людей, принявших это решение.

Так что сегодня коротко:

0) Спасибо!!! Без вашей поддержки я бы и до сегодня не дожила!

1) Жизнь не закончилась. Тюрьма-не могила, срок-не резина.

2) Бороться дальше будем, по принципу «не догоним, хоть согреемся». А там, глядишь, что и выгадаем: за 14 месяцев тюрьмы повидали мы и отмены приговоров, и скощение сроков; не на апелляции, так на кассации и выше.

3) Я была бы вам очень благодарна, если бы вы не съели мозг моим (великим!) защитницам и моей (святой!) семье. Им жутко тяжело, не надо в них рыдать по 100 человек в день! Рыдать можно в меня-времени читать вагон))

4) Про читать. Буду страшно рада, если, кому не лень, пришлет книжек: хороших детективов, современных романов и что-то лёгонькое на английском.

(За первые два романа про Карморана Страйка вообще душу продам!)

5) Всех люблю и обнимаю. Всё навсегда, пока не кончится!

Ж. Б.