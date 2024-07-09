«Всех люблю и обнимаю. Все навсегда, пока не кончится!» Первое обращение Жени Беркович после приговора
Женю Беркович и Светлану Петрийчук 8 июля приговорили к шести годам колонии общего режима по делу об «оправдании терроризма». Уголовное дело против них завели из-за спектакля «Финист ясный сокол», в котором рассказывается о девушках из России, уезжающих за женихами в Сирию. Первое обращение режиссерки после приговора опубликовал телеграм-канал «Берконовости». «Медуза» приводит его целиком.
Привет, друзья!
Новости вы сами знаете, бывали и получше. Я пока еще в некотором наркозе и стараюсь из него резко не выходить, иначе сразу становлюсь разрываема глубоко не христианскими чувствами и мыслями по поводу разных (по началу двух) людей, принявших это решение.
Так что сегодня коротко:
0) Спасибо!!! Без вашей поддержки я бы и до сегодня не дожила!
1) Жизнь не закончилась. Тюрьма-не могила, срок-не резина.
2) Бороться дальше будем, по принципу «не догоним, хоть согреемся». А там, глядишь, что и выгадаем: за 14 месяцев тюрьмы повидали мы и отмены приговоров, и скощение сроков; не на апелляции, так на кассации и выше.
3) Я была бы вам очень благодарна, если бы вы не съели мозг моим (великим!) защитницам и моей (святой!) семье. Им жутко тяжело, не надо в них рыдать по 100 человек в день! Рыдать можно в меня-времени читать вагон))
4) Про читать. Буду страшно рада, если, кому не лень, пришлет книжек: хороших детективов, современных романов и что-то лёгонькое на английском.
(За первые два романа про Карморана Страйка вообще душу продам!)
5) Всех люблю и обнимаю. Всё навсегда, пока не кончится!
Ж. Б.