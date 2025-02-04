Женю Беркович этапируют в колонию

Режиссерку Женю Беркович, осужденную по делу об «оправдании терроризма», 4 февраля отправляют в колонию. Об этом сообщает телеграм-канал «Берконовости», который ведут соратники Беркович.

Куда именно ее этапируют, пока неизвестно.

В июле 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил режиссерку Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук к шести годам колонии общего режима по делу об «оправдании терроризма». Поводом к уголовному преследованию стал их спектакль «Финист ясный сокол», в котором рассказывается о девушках из России, уезжающих за женихами в Сирию. В 2022 году спектакль получил премию «Золотая маска».

В конце декабря Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе оставил в силе обвинительный приговор, но при этом уменьшил приговор Беркович на пять месяцев — до пяти лет и семи месяцев лишения свободы, а Петрийчук — на два месяца — до пяти лет и десяти месяцев.

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