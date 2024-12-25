Апелляционный суд на несколько месяцев сократил срок Жене Беркович и Светлане Петрийчук по делу об «оправдании терроризма»

Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе оставил в силе обвинительный приговор режиссерке Жене Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по уголовному делу об «оправдании терроризма».

При этом суд уменьшил приговор Беркович на пять месяцев — до пяти лет и семи месяцев лишения свободы, а Петрийчук — на два меесяца — до пяти лет и десяти месяцев, сообщает «Медиазона».

В ходе заседания Беркович и Петрийчук выступили с последним словом. Они попросили отменить приговор и оправдать их. «Я прошу нас оправдать, прошу отменить приговор. В случае, если суд не считает возможным принять такое решение, я прошу вынести любое решение, не связанное с содержанием под стражей», — сказала Беркович.

«Одну вещь я осознала — чтобы посадить драматурга и режиссера, следствию пришлось сделать усилия, например, отправить экспертизу аж в Екатеринбург. Чтобы подтвердить обвинение прокуратуре, тоже было много усилий. Лично мне за 20 месяцев не приходилось ни разу врать. А говорить правду легко и приятно. Я прошу вас прекратить все это», — заявила Петрийчук.

В июле 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Беркович и Петрийчук к шести годам колонии общего режима. Поводом к уголовному преследованию стал их спектакль «Финист ясный сокол», в котором рассказывается о девушках из России, уезжающих за женихами в Сирию. В 2022 году спектакль получил премию «Золотая маска».

Выводы следствия об «оправдании терроризма» в спектакле были основаны, в частности, на экспертизе создателя «деструктологии» Романа Силантьева, который нашел в пьесе «признаки идеологии радикального феминизма». Вторую экспертизу по делу провела эксперт ФСБ Светлана Мочалова, которая нашла в спектакле романтизацию образа террориста и дискриминацию русских мужчин. Главным свидетелем обвинения выступал Владимир Карпук — актер и режиссер из Нижнего Новгорода, который написал донос на спектакль. Беркович и Петрийчук своей вины не признали.

В защиту Беркович и Петрийчук выступали многие общественные и культурные деятели, в том числе, режиссер Кирилл Серебренников, журналистка Катерина Гордеева, писатели Дмитрий Быков и Борис Акунин, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, а также Ксения Собчак.

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