NBC News: США связали отправку войск в Украину с доступом к редкоземельным металлам

Соглашение по полезным ископаемым, которое США предлагали подписать Украине, предусматривает возможность отправки войск для обеспечения безопасности добычи, сообщает NBC News со ссылкой на четыре правительственных источника.

Собеседники телеканала также подтвердили ранее появившуюся информацию о том, что в американском варианте соглашения прописано, что Соединенные Штаты получат половину всех украинских запасов редкоземельных металлов.

Проект соглашения, пишет NBC News, министр финансов США Скотт Бессент передал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в Киев 12 февраля.

14 февраля журналист The Washington Post Джош Рогин, ссылаясь на слова американских конгрессменов, участвующих в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил, что Зеленский «вежливо отказался» подписывать соглашение. По данным источника Reuters, Украина уже подготовила свой вариант соглашения и передала его американской стороне.

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что хочет получить редкоземельные металлы из Украины на 500 миллиардов долларов в обмен на американскую помощь, оказанную Киеву. При этом Трамп отмечал, что США должны получить доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, удастся ли успешно заключить мирное соглашение между Россией и Украиной. Владимир Зеленский в свою очередь говорил, что Украина открыта к тому, чтобы вместе с западными партнерами добывать полезные ископаемые в обмен на оказываемую помощь.

Газета The Wall Street Journal 14 февраля опубликовала интервью вице-президента США Джея Ди Вэнса, в котором он не исключал отправку американских войск в Украину в случае, если президент РФ Владимир Путин не согласится на мирный договор. Однако Вэнс после выхода интервью объявил, что его слова исказили. «Американские войска никогда не должны подвергаться опасности там, где это не способствует американским интересам и безопасности. Эта война идет между Россией и Украиной», — объявил он.

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