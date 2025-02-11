Министр финансов США Скотт Бессент приедет в Украину на переговоры с Зеленским. По данным Bloomberg, они обсудят сделку по редкоземельным металлам

Министр финансов США Скотт Бессент приедет в Украину на переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Я отправляю министра финансов Скотта Бессента в Украину на встречу с президентом Зеленским. Эта война должна и будет завершена в ближайшее время — слишком много смертей и разрушений. США потратили миллиарды долларов по всему миру, но похвастаться им особо нечем. Когда Америка сильна, в мире царит мир», — написал Трамп в собственной соцсети Truth Social.

В свою очередь Зеленский в обращении по итогам 1084-го дня войны рассказал, что в Украине готовы к встречам с представителями США, которые пройдут в ближайшее время. «Уже готовы к встречам с представителями Соединенных Штатов, и в ближайшее время переговоры. На многих уровнях», — сообщил президент Украины.

Когда Бессент приедет в Украину, президент США не уточнил. По словам источников Bloomberg и Reuters, визит состоится на этой неделе. Глава Минфина США станет первым представителем команды Трампа, посетившим Украину, отмечают агентства. По их данным, Бессент приедет в Украину, чтобы обсудить возможную сделку по .

Накануне Зеленский анонсировал визит «серьезных людей» из команды Трампа в Украину на этой неделе.

Дональд Трамп не раз говорил, что хочет получить редкоземельные металлы из Украины в обмен на американскую помощь. По словам Владимира Зеленского, власти в Киеве открыты к тому, чтобы вместе с западными партнерами добывать полезные ископаемые в обмен на оказываемую помощь.

При этом президент Украины отмечал, что около половины месторождений редкоземельных металлов страны расположены на территориях, оккупированных Россией.

США, по мнению Трампа, должны иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, удастся ли успешно заключить мирное соглашение между Россией и Украиной.

Выгодна ли эта сделка Киеву

Трамп хочет обменять помощь Украине на поставки редкоземельных металлов в США. Выгодная ли это сделка для Киева? 3 карточки