Террористическая группировка ХАМАС опубликовала имена троих израильских заложников, которых планируется освободить 15 февраля в рамках сделки с Израилем.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу подтвердила, что получила от посредников из Египта и Катара имена троих заложников для обмена. Израильские власти одобрили список и уведомили семьи заложников, сообщает The Times of Israel.

Так, в субботу будут освобождены 29-летний гражданин Израиля и России Александр Труфанов, 36-летний гражданин Израиля и США Саги Декель-Хен и 46-летний гражданин Израиля и Аргентины Яир Хорн. Все трое были похищены террористами из кибуца Нир-Оз 7 октября 2023 года.

Труфанов был ранен при похищении. Посол России в Израиле Анатолий Викторов в январе говорил, что состояние здоровья россиянина «не совсем удовлетворительное».

Перемирие между Израилем и ХАМАС действует с середины января. На первом этапе соглашения ХАМАС обязался отпустить 33 израильских заложника, а Израиль — освободить более 1900 палестинских заключенных из тюрем и начать вывод войск из сектора Газа.

10 февраля ХАМАС объявил о приостановке освобождения заложников, обвинив Израиль в нарушении мирных договоренностей. Террористическая группировка утверждала, что Израиль не пропускает в сектор Газа гуманитарную помощь. В ответ израильские власти пригрозили возобновить интенсивные боевые действия в Газе.

13 февраля ХАМАС заявил, что вернется к исполнению условий соглашения. В группировке сообщили, что египетские и катарские посредники пообещали устранить препятствия, мешающие доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.