Нетаниягу пообещал возобновить боевые действия в Газе, если ХАМАС не вернет израильских заложников до 15 февраля

Израиль возобновит «интенсивные боевые действия» в секторе Газа, если группировка ХАМАС не освободит к полудню 15 февраля израильских заложников, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаниягу после совещания военно-политического кабинета.

«Принятое мной и единогласно утвержденное кабинетом решение таково: если ХАМАС не вернет наших заложников до полудня субботы, прекращение огня будет аннулировано, и ЦАХАЛ возобновит интенсивные боевые действия до окончательного разгрома ХАМАС», — заявил Нетаниягу.

По данным The Times of Israel, речь идет об освобождении к 15 февраля девяти заложников.

Ранее президент США Дональд Трамп призывал ХАМАС освободить всех 76 оставшихся израильских заложников к субботе. Премьер-министр Израиля в своей речи отметил, что кабинет приветствовал требование Трампа, а также его «революционное видение относительно будущего Газы». Президент США предлагал «взять под контроль» сектор Газа и выселить оттуда палестинцев.

Нетаниягу отметил, что военно-политический кабинет в ходе совещания «выразил возмущение ужасным положением трех наших заложников, освобожденных в прошлую субботу», 8 февраля.

«В связи с заявлением ХАМАС о его решении нарушить соглашение и не освободить наших заложников, прошлой ночью я отдал приказ ЦАХАЛ сосредоточить силы внутри и вокруг сектора Газа. Эта операция проводится в эти часы и будет завершена в ближайшее время», — добавил премьер-министр Израиля

ХАМАС 10 февраля объявил об отмене освобождения следующей группы израильских заложников. Обмен должен был состояться 15 февраля. Причиной такого решения группировка назвала нарушения мирных договоренностей со стороны Израиля. В ХАМАС обвинили Израиль в том, что страна препятствует возвращению жителей северной части сектора Газа, а также не пропускает в регион гуманитарную помощь. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал заявление ХАМАС «прямым нарушением режима прекращения огня».

С середины января между ХАМАС и Израилем действует мирное соглашение. По его условиям, в первые 42 дня ХАМАС обязался отпустить 33 израильских заложника, Израиль — освободить более 1900 палестинских заключенных из тюрем и начать вывод войск из сектора Газа. 9 февраля Израиль в рамках своих обязательств отвел войска из коридора Нецарим, разделяющего центр сектора Газа.

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