ХАМАС передал Красному Кресту еще трех заложников. Израиль освободит 183 палестинских заключенных
Источник: The Times of Israel
Террористическая группировка ХАМАС передала сотрудникам Красного Креста трех израильских заложников, сообщает Times of Israel.
Освобожденные — 53-летний Эли Шараби, 56-летний Охад Бен-Ами и 34-летний Ор Леви.
В обмен на отпущенных заложников Израиль в течение дня освободит 183 палестинских заключенных, 18 из которых были приговорены к пожизненному заключению. Семеро из отпущенных заключенных сразу после освобождения будут депортированы.
Новость дополняется.
Это уже пятый обмен, который состоялся с начала перемирия, которое вступило в силу 19 января.