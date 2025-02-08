ХАМАС передал Красному Кресту еще трех заложников. Израиль освободит 183 палестинских заключенных

Террористическая группировка ХАМАС передала сотрудникам Красного Креста трех израильских заложников, сообщает Times of Israel.

Освобожденные — 53-летний Эли Шараби, 56-летний Охад Бен-Ами и 34-летний Ор Леви.

В обмен на отпущенных заложников Израиль в течение дня освободит 183 палестинских заключенных, 18 из которых были приговорены к пожизненному заключению. Семеро из отпущенных заключенных сразу после освобождения будут депортированы.

Новость дополняется.

Это уже пятый обмен, который состоялся с начала перемирия, которое вступило в силу 19 января.

Читайте также

Больше года в секторе Газа продолжалась ожесточенная война. Как за это время изменилось отношение палестинцев к Израилю и ХАМАС? Мы спросили Халиля Шикаки — главного палестинского социолога

Читайте также

Больше года в секторе Газа продолжалась ожесточенная война. Как за это время изменилось отношение палестинцев к Израилю и ХАМАС? Мы спросили Халиля Шикаки — главного палестинского социолога