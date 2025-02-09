Израиль в рамках соглашения с ХАМАС отвел войска из ключевого коридора в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отвела военных из коридора Нецарим, разделяющего центр сектора Газа, сообщает Associated Press 9 февраля.

Израильские военные ушли из этой зоны в рамках соглашения о прекращении огня, заключенного между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

В конце января военные ЦАХАЛ покинули западную часть коридора Нецарим, а сейчас — восточную. После ухода военных палестинцы начали прибывать в восточную часть коридора, отмечает The Times of Israel.

Коридор Нецарим разделяет сектор Газа примерно посередине на северную и южную части. Израиль использовал его в качестве военной зоны во время войны. После начала перемирия Израиль начал разрешать палестинцам пересекать коридор, чтобы они могли вернуться в свои дома на севере сектора Газа.

Соглашение о прекращении огня, заключенное между Израилем и террористами ХАМАС, предусматривает, что израильские военные должны покинуть коридор Нецарим на 21-й день перемирия. Военные ЦАХАЛ могут сохранять присутствие в буферной зоне протяженностью до одного километра вдоль границы сектора Газа и Израиля. Израильские силы по-прежнему остаются в Филадельфийском коридоре — полосе земли вдоль границы между сектором Газа и Египтом. В соответствии с соглашением, ЦАХАЛ должен вывести войска из этого коридора на 50-й день прекращения огня.

Израиль и ХАМАС в рамках соглашения о прекращении огня провели пять обменов с 19 января, когда началось перемирие. Последний обмен прошел 8 февраля, когда ХАМАС отпустил трех заложников, а Израиль освободил 183 палестинских заключенных.

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