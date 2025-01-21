Посол РФ в Израиле: Александр Труфанов, находящийся в плену у ХАМАС, был ранен еще при захвате заложников, его состояние «не совсем удовлетворительное»

Гражданин России и Израиля Александр Труфанов, находящийся в плену у боевиков ХАМАС в секторе Газа, был ранен еще при захвате заложников 7 октября 2023 года. Об этом рассказал посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире «России-24», передает ТАСС.

17 января израильские СМИ опубликовали имена 33 заложников, которых ХАМАС собирается освободить на первом этапе соглашения с Израилем о прекращении огня. В этом списке есть инженер Amazon Александр Труфанов, который имеет российское гражданство. Его похитили из кибуца Нир-Оз во время нападения боевиков на Израиль 7 октября 2023 года.

По оценке Викторова, Труфанова могут освободить из сектора Газа в течение трех-четырех недель.

«К сожалению, есть сведения о том, что он был ранен и состояние здоровья его не совсем удовлетворительное. Надеемся, что за оставшиеся несколько дней его состояние здоровья не ухудшится. Есть твердое обещание со стороны руководства ХАМАС, данное российское стороне, что он живым и здоровым будет возвращен в рамках этого соглашения, достигнутого недавно [между Израилем и ХАМАС]», — заявил посол России.

Он уточнил, что речь не идет о том, что Труфанов был ранен во время пребывания в заложниках, он получил ранение «еще при захвате».

В заложниках у ХАМАС также находились мать Труфанова Елена, бабушка Ирина Татти и его девушка Сапир Коэн, но ХАМАС отпустил их ранее, причем Труфанову и Татти — по отдельной договоренности с правительством России. Отец Александра Виталий был убит террористами во время нападения 7 октября. Семья Труфановых репатриировалась в Израиль из Ростова-на-Дону более 25 лет назад.

Днем 19 января начался первый обмен израильских заложников на палестинских заключенных. ХАМАС отпустил на свободу трех израильтянок. Группировка передала заложниц Красному кресту на площади Сарая в городе Газа. Израиль в рамках сделки в ночь на 20 января освободил из тюрем 90 палестинских заключенных.

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