ХАМАС пообещал освободить группу израильских заложников по условиям перемирия. Террористы ранее угрожали, что этого не будет

ХАМАС объявил, что будет соблюдать соглашение о прекращении огня в секторе Газа, в том числе пункт договора об обмене израильских заложников, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление террористической группировки.

Лидер палестинской группировки в Газе Халилем аль-Хейей провел в Каире переговоры с представителями Египта и Катара. В ХАМАС заявили, что египетские и катарские посредники пообещали устранить препятствия, мешающие доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.

«Консультации прошли в позитивном ключе, и ХАМАС подтверждает, что продолжает выполнять условия соглашения, включая реализацию процесса обмена пленных [израильских заложников на палестинских заключенных] в назначенные сроки», — говорится в заявлении ХАМАС (цитата по ТАСС).

ХАМАС 10 февраля объявил об отмене освобождения следующей группы израильских заложников 15 февраля. Группировка обвинила Израиль в нарушении мирных договоренностей, в том числе в том, что страна не пропускает в сектор Газа гуманитарную помощь.

В ответ Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения о перемирии и пригрозил возобновить интенсивные боевые действия в Газе.

Перемирие между Израилем и ХАМАС действует с середины января. По его условиям, в первые 42 дня ХАМАС обязался отпустить 33 израильских заложника, Израиль — освободить более 1900 палестинских заключенных из тюрем и начать вывод войск из сектора Газа.

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