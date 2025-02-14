Главы России и Украины должны будут провести прямые переговоры в рамках урегулирования военного конфликта между странами, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.

В последние месяцы российские власти и пропаганда распространяют тезис о «нелегитимности» Владимира Зеленского. Его пятилетний срок полномочий на посту президента закончился в мае 2024 года, однако в Украине существует консенсус, что пока в стране идет война, Зеленский остается президентом. В Кремле также регулярно обращают внимание на указ Зеленского 2022 года о невозможности вести прямые переговоры с Владимиром Путиным.

В январе президент РФ заявлял, что если Зеленский захочет принять участие в переговорах, то тогда Путин «выделит таких людей, которые эти переговоры будут вести».

После того, как Дональд Трамп созвонился с Путиным и Зеленским и объявил о начале подготовки к мирным переговорам, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что главным «визави» для Москвы в этом процессе будет Вашингтон. Он добавил, что Украина «так или иначе» тоже будет участвовать в переговорах.

Спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог дал понять, что нынешние установки Москвы и Киева придется поменять.

«Так это не работает. Обеим сторонам придется от чего-то отказаться», — цитирует его слова Tagesschau.

Келлог также отверг мнение, что Дональд Трамп намерен вести переговоры по Украине только с Путиным.

«Нам ясно, что три стороны должны поговорить друг с другом, особенно два главных действующих лица, россияне и украинцы, они должны сесть и поговорить», — сказал он.