Трамп пообещал ввести 25-процентные пошлины на всю импортную сталь и алюминий

Президент США Дональд Трамп сообщил, что собирается 10 февраля ввести пошлины в размере 25% на всю сталь и алюминий, поставляемые в Соединенные Штаты другими странами. Об этом, как пишет Reuters, Трамп заявил на борту президентского самолета, когда 9 февраля летел на в Новом Орлеане,

Трамп также сообщил, что 11 или 12 февраля объявит об ответных пошлинах в отношении стран, которые облагают пошлинами импорт американских товаров. По словам президента США, эти меры практически сразу вступят в силу.

Во время первого президентского срока Дональд Трамп ввел пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, но затем предоставил квоты на беспошлинную торговлю некоторым торговым партнерам США, в том числе Канаде, Мексике и Бразилии. 46-й президент США Джо Байден распространил эти квоты на Великобританию, Японию и Евросоюз.

По данным американских властей, которые приводит Reuters, крупнейшими поставщиками стали в США считаются Канада, Бразилия, Мексика, Южная Корея и Вьетнам. Крупнейший поставщик первичного алюминия — Канада, на долю которой в январе-ноябре 2024 года пришлось 79% от общего объема импорта. В то же время Мексика — крупнейший поставщик алюминиевого лома и алюминиевых сплавов.

Администрация Трампа ранее объявила, что с 4 февраля введет 25-процентные пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики и 10-процентные на импорт из Китая. Незадолго до наступления 4 февраля Мексика и Канада договорились с США об отсрочке введения пошлин.

Трамп говорил, что также собирается ввести пошлины на импорт всех полупроводников и фармацевтических препаратов. Кроме того, по данным The Telegraph, США обсуждают введение 10-процентных пошлин на все товары из Евросоюза.

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