Трамп (на фоне успеха китайской ИИ-модели DeepSeek) заявил, что США введут пошлины на иностранные чипы

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается ввести пошлины на импорт полупроводников, фармацевтической продукции и металлов, сообщает Bloomberg 28 января.

«В самом ближайшем будущем мы введем пошлины на сделанные зарубежом компьютерные чипы, полупроводники и фармацевтические препараты, чтобы вернуть производство этих необходимых товаров в Соединенные Штаты», — заявил Трамп, выступая 27 января перед членами палаты представителей от Республиканской партии на своем курорте Дорал в Майами. Трамп также пообещал ввести пошлины на сталь, алюминий и медь.

Как отмечает Bloomberg, Трамп пригрозил ввести пошлины на полупроводники через несколько часов после того, как рыночная капитализация производителя чипов Nvidia сократилась более чем на 600 миллиардов долларов на фоне запуска новой модели искусственного интеллекта от китайского стартапа DeepSeek.

Президент США заявил республиканцам, что слышал о DeepSeek и считает прорыв китайской компании «хорошим, потому что не нужно тратить столько денег» (на создание DeepSeek потратили шесть миллионов долларов, в то время как американские компании вложили в свои ИИ-модели миллиарды долларов).

Трамп считает, что создание искусственного интеллекта DeepSeek «должно стать тревожным сигналом» для американских компаний, которым следует сфокусироваться на конкуренции, «чтобы победить». «Потому что у нас самые великие ученые в мире, даже китайское руководство сказало мне об этом. Они сказали, что у вас самые блестящие ученые в мире», — заявил он.

Дональд Трамп считает, что пошлины помогут сохранить и расширить производство передовых чипов в США. По его словам, компаниям, которые хотят избежать пошлин, следует перенести производство в Соединенные Штаты.

Bloomberg отмечает, что заявление Трампа о пошлинах на полупроводники, фармацевтические товары и металлы наиболее подробно описывает его политику по пошлинам, которую он разрабатывает с момента вступления в должность. Ранее президент США заявил, что введет пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая до конца недели, то есть не позднее 2 февраля.

Искусственный интеллект DeepSeek сравним по производительности с ChatGPT от компании OpenAI, однако работает на гораздо менее производительных чипах. Приложение DeepSeek 25-26 января возглавило чарты AppStore.