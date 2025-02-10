Татьяна Ким и Владислав Бакальчук развелись

Суд расторг брак основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Бакальчук. Он прикрепил к своему посту песню Валерия Кипелова «Я свободен».

«Друзья, наш брак с Татьяной официально расторгнут. История длиною в 22 года завершена. Конечно, это грустный момент — когда-то я гордился нашей семьей, нашими отношениями, тем, что мы построили не только бизнес, но и жизнь. Но последние месяцы показали, что этот финал был неизбежен. <…> Дети остаются с мамой. Алименты остаются с папой», — заявил Бакальчук.

Он назвал это решение «предсказуемым», так как в России, «как правило, детей оставляют с матерью».

Бакальчук добавил, что 18 февраля суд вынесет решение по разделу имущества бывших супругов.

Вскоре информацию о разводе подтвердила Татьяна Ким. «Сегодня суд удовлетворил мой иск о разводе, дети остаются со мной. Я рада, что этот непростой период позади», — написала она.

В конце июля 2024 года Татьяна Ким (тогда еще Бакальчук) подала в суд иск о разводе с мужем. Это произошло вскоре после того, как Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили о планах по объединению с целью создания цифровой торговой платформы. В сентябре Бакальчук объявила в своем телеграм-канале, что меняет фамилию на девичью — Ким.

О разводе Бакальчуков публично стало известно, после того как в сделку о слиянии Wildberries и Russ вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров.

Forbes выдвигал несколько версий причин конфликта между Бакальчуками. По одной из них, Татьяна Ким опасалась сложностей с силовыми и надзорными органами из-за пожара на складе Wildberries под Петербургом в январе 2024 года. Представители Russ якобы помогли решить проблему «на самом высоком уровне в обмен на долю в бизнесе». По другой версии, Ким «влюбилась, и ее любовь имеет отношение к Russ». «Проект» писал, что Бакальчук приняла решение о слиянии Wildberries с Russ Outdoor под влиянием романа с исполнительным директором компании Робертом Мирзояном.

В сентябре 2024 года на фоне сделки и развода Бакальчуков у главного офиса Wildberries в Москве произошла . Тогда погибли два человека, еще семеро получили ранения.

Читайте также

Татьяна и Владислав Бакальчуки несколько месяцев публично разводятся и делят Wildberries Их конфликт с участием Кадырова (и, предположительно, Керимова) привел к стрельбе в центре Москвы. Цепочка событий

Читайте также

Татьяна и Владислав Бакальчуки несколько месяцев публично разводятся и делят Wildberries Их конфликт с участием Кадырова (и, предположительно, Керимова) привел к стрельбе в центре Москвы. Цепочка событий